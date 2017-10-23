Ukrayna'da korkunç kaza ; 6 kişi yaralandı , 6 kişi de öldü !

Ukrayna'da yaşanan kaza bütün ülkede konuşulmaya başlandı.Kharkiv kentinde meydana gelen kazada otomobilin yayaların arasında dalması sonucu 6 kişi hayatını kaybederken , 1'i hamile 6 kişi de ağır yaralandı.Haberi duyanlar ilk olarak bunu terör saldırısı olarak düşündü ama asıl gerçek daha sonra ortaya çıktı.

Kazayı gerçekleştiren kişinin Avrupa'nın sayılı zenginlerinden enerji oligarkı, dolar multimilyarderi Vasily Zaitsev'in 20 yaşındaki kızı Alyona Zaitsev olduğu öğrenildi.20 yaşındaki Genç kız arkadaşlarıyla Kharkiv caddelerinde lüks arabasıyla arkaşıyla araba yarışına girdiler.Aşırı hız sonucu kırmızı ışıkta duramayıp ilk önce bir araca ve daha sonrada yayaların arasında giren Alyona Zaitsev, 6 kişinin ağır yaralanmasına 6 kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu.

Mahkeme, Alyona Zaitsev'in 2 yıl yurtdışı yasağı ve hergün karakola gelerek imza atmasını isteyerek tahliye kararını verdiğini açıkladı.Öte yandan Ukrayna Basını Alyona Zaitsev'in babasının yüklü bir kefaret ödemesi sonucu serbest bırakılacağını konuşuyor.