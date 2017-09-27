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Ukrayna'da askeri mühimmat deposu patladı ! Binlerce insan tahliye ediliyor

Ukrayna'nın Vynnytsya bölgesinde bulunan askeri mühimmat deposundaki şiddetli patlama ve çıkan yangınlar nedeniyle yaklaşık 30 bin kişi bölgeden tahliye edildi.

27 Eylül 2017 Çarşamba 10:24
Ukrayna'da askeri mühimmat deposu patladı ! Binlerce insan tahliye ediliyor

Ukraynada bir askeri cephanelikte daha patlama yaşandı. Vinnitsa iline bağlı Kalinovka kasabasında bulunan, ülkenin ikinci büyük cephaneliğinde yangın çıktı.

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Vinnitsanın merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Kalinovkada bulunan Yaguar adlı askeri birliğin içindeki cephanelikte dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangının etkisiyle mühimat depolarında patlamalaroldu. Yaklaşık 30 bin kişi bölgeden tahliye edildi.

188 bin tonluk askeri mühimmatın bulunduğu cephanelikte, Smerç, Uragan, Grad füzelerinin de muhafaza edildiği bildirildi.

Ukraynanın Harkov iline bağlı Balakleya ilçesinde bulunan, ülkenin en büyük cephaneliğinde geçen mart ayında büyük bir yangın çıkmış, ilçede yaşayan binlerce kişi tahliye edilmişti. Geçtiğimiz günlerde de Mariupol ilindeki bir cephanelik, çıkan yangında ciddi hasar görmüştü.

Yangının ülkenin savunma altyapısına darbe vurmak için yapılan bir sabotaj sonucu çıkmış olabileceği iddia edildi.

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