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Uçak'ta bomba paniği ! Yolcular apar topar uçaktan indirildi !

Fransa'nın başkenti Paris'te terör alarmı . Paris’in Charles de Gaulle ve Londra Heathrow arası seferini yapan uçak için bomba alarmı verildi ve yolcular hemen uzaklaştırıldı.

17 Eylül 2017 Pazar 18:57
Uçak'ta bomba paniği ! Yolcular apar topar uçaktan indirildi !

Paris’te yer alan bir havalimanında hareketli dakikalar yaşandı. British Airways uçağında yer alan yolcular indirilerek, uçakta bomba araması başlatıldı.

UÇAĞIN HER TARAFI ARANDI

Sabah sularında yolcuların alan ve apronda bekleyen British Airways uçağının kalkışı iptal edilerek, polis ekipleri tarafından bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Yerel kaynaklarından alınan bilgilere göre, uçaktaki aramalar sonlandırılınca yolcular uçağa yeniden bindirilecek.

DAHA ÖNCEDE AYNI OLAY YAŞANDI

Londra’da 15 Eylül tarihinde yaşanan, DEAŞ’ın üstlendiği terör saldırısında 30 kişi yaralanmıştı. Fransa’da ise, 13 Kasım 2015 tarihinde 130 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırılarından sonra olağanüstü hal ilan edilmişti.

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