Uçak'ta bomba paniği ! Yolcular apar topar uçaktan indirildi !

Paris’te yer alan bir havalimanında hareketli dakikalar yaşandı. British Airways uçağında yer alan yolcular indirilerek, uçakta bomba araması başlatıldı.
UÇAĞIN HER TARAFI ARANDI
Sabah sularında yolcuların alan ve apronda bekleyen British Airways uçağının kalkışı iptal edilerek, polis ekipleri tarafından bölgede geniş güvenlik önlemi alındı. Yerel kaynaklarından alınan bilgilere göre, uçaktaki aramalar sonlandırılınca yolcular uçağa yeniden bindirilecek.
DAHA ÖNCEDE AYNI OLAY YAŞANDI
Londra’da 15 Eylül tarihinde yaşanan, DEAŞ’ın üstlendiği terör saldırısında 30 kişi yaralanmıştı. Fransa’da ise, 13 Kasım 2015 tarihinde 130 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırılarından sonra olağanüstü hal ilan edilmişti.