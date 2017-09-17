Uçak'ta bomba paniği ! Yolcular apar topar uçaktan indirildi !

Fransa'nın başkenti Paris'te terör alarmı . Paris’in Charles de Gaulle ve Londra Heathrow arası seferini yapan uçak için bomba alarmı verildi ve yolcular hemen uzaklaştırıldı.