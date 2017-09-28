Galeriler Videolar
İstanbul 20°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
102730
ALTIN
146.978
DOLAR
3.5602
STERLİN
4.7860
EURO
4.1952
Bir okul servisi skandalı daha! Çocuk şoför tarafından darp edildi...
Bir okul servisi skandalı daha!...
Baluken davanın düşmesini istedi, mahkeme 47 yıl hapis dedi
Baluken davanın düşmesini istedi, mahkeme...
15 şehidimiz için, 15 bloklu 'Anıt Durak'
15 şehidimiz için, 15 bloklu...
Ah Canım Ahmet'ten yeni single: 'Sana Yazdım'
Ah Canım Ahmet'ten yeni single:...
Barzani'den Irak Yönetimine hava sahası resti
Barzani'den Irak Yönetimine hava sahası...

'Tutku Gemisi' Adriyatik Denizi'nde yolculuğa başladı !

Cinselliğin tamamen serbest olduğu Desire Cruise gemisi dün yola çıktı.Dünya'da bir ilk daha gerçekleştirildi.

28 Eylül 2017 Perşembe 15:36
'Tutku Gemisi' Adriyatik Denizi'nde yolculuğa başladı !

İtalya'nın Venedik kentinde dünyada bir ilk gerçekleştirilerek  Desire Cruise yani istek-tutku gemisi dün yola çıktı.Geminin en büyük özelliği ise dileyen herkesin çırılçıplak dolaşabilmesi ...

180 metre uzunluğundaki bu dev gemi ilk olarak Adriaytik Denizi'ni gezecek.Ardından 3 ayrı noktada demir atacak.Gemide yolculuk boyunca herkesin çıplak olacağı ve sürekli ateşli partilerin düzenleneceği öğrenildi.Dün yola çıkan geminin 3 Kasım'da geri dönmesi bekleniyor.Bu fantezi dolu yolculuk için biletlerin aylar öncesinden tükendiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

 Desire Cruise için gelen yoğun talep organizatörlerin de iştahını kabarttı.Yetkililerin önümüzdeki sene aynı şekilde bir organizasyon yapacaği öğrenildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsrail'li asker kendini patlattı : 2 ölü , 4 yaralı var !
İsrail'li asker kendini patlattı : 2 ölü , 4 yaralı var !
Danimarka akıllanmıyor ! Bakan, Hz.Muhammed'in karikatürünü paylaştı
Danimarka akıllanmıyor ! Bakan, Hz.Muhammed'in karikatürünü paylaştı
Filistin INTERPOL'e üye oldu , İsrail'i korku sardı
Filistin INTERPOL'e üye oldu , İsrail'i korku sardı
O ülkede silahlı çatışma :14 kişi öldü, 8 kişi yaralandı !
O ülkede silahlı çatışma :14 kişi öldü, 8 kişi yaralandı !
Ukrayna'da askeri mühimmat deposu patladı ! Binlerce insan tahliye ediliyor
Ukrayna'da askeri mühimmat deposu patladı ! Binlerce insan tahliye ediliyor
Londra metrosundaki şüpheli paket büyük paniğe neden oldu !
Londra metrosundaki şüpheli paket büyük paniğe neden oldu !
Netanyahu'dan, İsrail'li yetkililere konuşma yasağı
Netanyahu'dan, İsrail'li yetkililere konuşma yasağı
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş Kuzey Kore açıklaması !
Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş Kuzey Kore açıklaması !
Çok zeki olduğu gerekçesiyle hapse girmekten kurtuldu !
Çok zeki olduğu gerekçesiyle hapse girmekten kurtuldu !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim