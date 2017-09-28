'Tutku Gemisi' Adriyatik Denizi'nde yolculuğa başladı !

İtalya'nın Venedik kentinde dünyada bir ilk gerçekleştirilerek Desire Cruise yani istek-tutku gemisi dün yola çıktı.Geminin en büyük özelliği ise dileyen herkesin çırılçıplak dolaşabilmesi ...

180 metre uzunluğundaki bu dev gemi ilk olarak Adriaytik Denizi'ni gezecek.Ardından 3 ayrı noktada demir atacak.Gemide yolculuk boyunca herkesin çıplak olacağı ve sürekli ateşli partilerin düzenleneceği öğrenildi.Dün yola çıkan geminin 3 Kasım'da geri dönmesi bekleniyor.Bu fantezi dolu yolculuk için biletlerin aylar öncesinden tükendiği de gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Desire Cruise için gelen yoğun talep organizatörlerin de iştahını kabarttı.Yetkililerin önümüzdeki sene aynı şekilde bir organizasyon yapacaği öğrenildi.