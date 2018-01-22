Türkiye’nin Salzburg Başkonsolosluğu'na saldırı düzenlendi !

Avusturya'nın Salzburg kentinde bulunan Türkiye'nin başkonsolosluğuna kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırı düzenlendi. Konsolosluk yetkilileri kimliği belirsiz kişilerin, dün gece başkonsolosluğun bahçe kapısı ile bina girişindeki camlarını kırdığını açıkladı.

Olayın polis tarafından araştırıldığı ifade eden yetkililer, başkonsolosluk hizmetlerinde herhangi bir aksamanın söz konusu olmadığı bilgisini paylaştı.Saldırganların ise konsolosluğa giremeden olay yerinden kaçtıkları öğrenildi.

Olay yerine gelen güvenlik güçleri kısa süre sonra saldırganları tespit etti ve 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

