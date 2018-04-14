Türkiye memnun, Rusya ve İran öfkeli!

HABER 24 - ABD, Fransa ve İngiltere, Suriye rejimini vurdu. Saldırıda başkent Şam'daki ve Humus'taki askeri noktalar ve kimyasal depolar hedef alındı. Operasyonla ilgili Türkiye'den ilk açıklama geldi: Duma saldırısı karşısında tüm insanlığın vicdanına tercüman olan bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz

TÜRKİYE'DEN İLK AÇIKLAMAYI DIŞİŞLERİ YAPTI

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz. Operasyon tüm insanlığın vicdanına tercüman olmuştur. Türkiye, Suriye rejimine karşı ABD, İngiltere ve Fransa'nın düzenlediği operasyonu yerinde bir tepki olarak görmektedir" denildi.

"OPERASYONU YERİNDE GÖRMEKTEYİZ"

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye, 7 Nisan günü Duma'da çok sayıda sivilin ölmesine yol açan kimyasal silah saldırısına mukabil ABD, İngiltere ve Fransa'nın bu sabaha karşı Suriye rejimine karşı düzenlediği operasyonu yerinde bir tepki olarak görmektedir" ifadesine yer verildi.

"Rejim tarafından gerçekleştirildiği yönünde güçlü şüphe bulunan Duma saldırısı karşısında tüm insanlığın vicdanına tercüman olan bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, kimyasal silahlar dahil kitle imha silahlarıyla ayrım gözetmeksizin sivilleri hedef alan saldırıların insanlığa karşı suç teşkil ettiği belirtildi.

"HALKINA ZULMEDENİN SİCİLİ SABİT"

Açıklamada, 7 yılı aşkın süredir gerek konvansiyonel, gerek kimyasal silahlarla kendi halkına zulmeden Suriye rejiminin insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları alanındaki sicilinin sabit olduğu, uluslararası toplumun vicdanında bu konuda şüphe bulunmadığı vurgulandı.

ORTAK ADIMLAR ÜZERİNDE UZLAŞMA ÇAĞRISI

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye, bu tür suçların cezasız kalmamasının ve hesap verilebilirliğin tesis edilmesinin benzer hadiselerin tekrarının önlenmesi açısından kritik önemi haiz olduğuna inanmaktadır. Bu tecrübe ışığında, başta BM Güvenlik Konseyi üyeleri olmak üzere tüm uluslararası toplumun kimyasal silah kullanımının cezasız bırakılmamasını sağlayacak ortak adımlar üzerinde uzlaşmaya varması elzemdir."

TRUMP OPERASYONU "SALDIRI EMRİNİ VERDİM" DEYİP DUYURMUŞTU

ABD, Fransa ve İngiltere, Suriye rejimini vurdu. Saldırıda başkent Şam'daki ve Humus'taki askeri noktalar ve kimyasal depolar hedef alındı. ABD Başkanı Trump, "Saldırı emrini verdim" sözleriyle harekatı duyurdu.

PENTAGON OPERASYON TAMAMLANDI

Pentagon, Duma'da kimyasal silah kullanıldığına dair kanıtların olduğunu ve operasyonun tamamlandığını açıkladı.

RUSYA: SONUÇLARI OLACAK

Rusya'nın Washington Büyükelçisi, "Daha önce böyle saldırılarının sonuçları olacaktır diye uyardık" dedi.

İRAN: BÖLGESEL SONUÇLARI OLACAK

İran ise harekata "Operasyonu şiddetle kınıyoruz. Bölgesel sonuçları olacak" tepkisini verdi.

SURİYE: 30 FÜZEDEN 10'U İMHA EDİLDİ

Suriye devlet televizyonu hava savunma sistemlerinin 30 füzeden 10'unu havada imha ettiği bilgisini geçti. Rusya da "Roketlerin çoğu havada imha edildi" dedi.

Trump yönetimi geçen yıl da Suriye'yi vurmuştu.

Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2018, 17:31