"Türkiye AB Konusunda İstekli Değil, Suçu da Brüksel'e Atıyor"

Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Jean Claude Juncker Türkiye’yi AB üyelik müzakereleri konusunda tam istekli olmadığını iddia etti. Alman Der Spiegel dergisine konuşan Juncker, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a son görüşmesinde Türkiye’nin AB konusunda net olması gerektiğini aktardığını söyledi. Türkiye’de çok sayıda AB yanlısı olduğunu ancak hükümetin bu konuda tam istekli olmadığını iddia eden Juncker, “Türkiye, görünen o ki, AB üyeliğini engellemeye ve bunun sorumluluğunu da Brüksel’e yüklemeye çalışıyor” dedi.

AB’nin üyelik müzakerelerini bitiren taraf olmayacağını kaydeden Juncker, “Ben sözleşmelere sadığım. Biz 1999 Helsinki zirvesinde Türkiye’yi aday ülke olarak açıkladık. Bu hala geçerli” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin AB kurallarına saygı göstermesi gerektiğine işaret eden Komisyon Başkanı Jean Claude Juncker, AB’nin öylesine bir araya gelenlerin değil, bu değerlere inananların oluşturduğu bir birlik olduğuna vurgu yaptı. AB’nin Türkiye ile ilişkiler konusunda taviz vermeyeceğine işaret eden Juncker,” Şayet Erdoğan ile görüşmelere devam edeceksek, bu bizim onun önünde diz çökeceğimiz anlamına gelmez” diye konuştu.