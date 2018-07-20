Trump’tan Sürpriz Teklif

ABD Başkanı Donald Trump, Helsinki zirvesi sonrasında Rusya hakkındaki ifadelerinin yankısı sürerken yeni bir açıklama yaparak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yeni bir zirve daha düzenlemek istediğini belirtti. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Tartıştığımız birçok konuyu hayata geçirebilmek için ikinci buluşmamızı dört gözle bekliyorum” ifadesini kullanarak “TÜM” sorunların çözülebileceğini kaydetti.

Trump’ın bu açıklamasının ardından Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sarah Sanders, iki liderin sonbaharda Washington’da görüşmesi için gerekli temasların sürdüğünü duyurdu. Konuya ilişkin açıklamayı Twitter üzerinden yapan Sanders, “Başkan Trump, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’dan Başkan Putin’i sonbaharda Washington’a davet etmesini istedi ve bu konudaki görüşmeler hâlihazırda sürüyor” ifadesini kullandı. Putin son Beyaz Saray ziyaretini 2005 yılında dönemin ABD Başkanı George W. Bush’un daveti üzerine gerçekleştirmişti.

Finlandiya’nın başkenti Helsinki’de Pazartesi günü Putin ile bir araya gelen Trump, yaptığı çelişkili açıklamalar, yalanlamalar ve düzeltmeler ile karışıklığa yol açmıştı. Trump Çarşamba günü de Amerikan CBS televizyonuna verdiği demeçte, ABD’nin gelecekteki seçimlere müdahaleye müsamaha göstermeyeceği konusunda Putin’i şahsen uyardığını söyledi.

“ÜLKESİNDEN O SORUMLU”

Trump, 2016 seçimlerine Rusya’nın karışması konusunda Putin’i şahsen sorumlu tutup tutmayacağı sorusuna ise, “Sorumlu tutarım, zira ülkesinden o sorumlu. Aynı, benim bu ülkede olanlardan sorumlu olmam gibi” cevabını verdi. Trump, Helsinki’de Putin ile yaptığı basın toplantısında ve Çarşamba günü Washington’daki kabine toplantısı esnasında farklı açıklamalarda bulunmuş, ancak daha sonra bunları dil sürçmesi veya “yalan haber” olarak nitelendirmişti

Diğer yandan New York Times gazetesi, Ocak 2017’de yemin ederek göreve başlamasından iki hafta önce Trump’a, Putin’in bizzat ABD seçimlerine siber saldırı talimatı verdiği yönünde “çok gizli” istihbaratın sunulduğunu bildirdi. İstihbarat kaynakları arasında Putin’in çok yakın çevresinden bir kaynağın da bulunduğunu belirten gazete, Trump’ın sunulan bilgilere gönülsüzce ikna olduğunu yazdı. Trump ise, New York Times’ın adını anmadan Twitter’da yaptığı açıklamada, “yalan haberci medyanın”, kaynak veya kanıt olmadan hikayeler uydurduğunu savundu ve “Benim hakkımda veya etrafımdaki iyi kişiler hakkındaki birçok haber tamamıyla kurgusal” ifadesini kullandı.

Güncelleme Tarihi: 20 Temmuz 2018, 10:50