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Trump'tan Kuzey Kore'ye açık tehdit : "Kuzey Kore'yi tamamen yok etmekten geri durmayız"

New York'ta gerçekleşen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ilk kez konuşan ABD Başkanı Donald Trump çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.Trump , Kuzey Kore'yi de tehdit etmeyi unutmadı.Trump, "Kim Jong un rejiminin düşmanca tavrını sona erdirmesi için çalışmalıyız. Kuzey Kore'yi tamamen yok etmekten geri durmayız" dedi.

19 Eylül 2017 Salı 17:45
Trump'tan Kuzey Kore'ye açık tehdit : "Kuzey Kore'yi tamamen yok etmekten geri durmayız"

ABD Başkanı Trump ilk kez, New York'ta gerçekleşen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sesleniyor.

İlk kez BM Genel Kurulu'na hitap eden ABD Başkanı Donald Trump "Ya dünyayı yeni çıtaya taşıyacağız ya çaresizlik vadisine sürükleyeceğiz" dedi.

Trump'ın konuşmasından öne çıkan satır başları ise şöyle;

ABD'nin hiçbir şey elde edemediği anlaşmalara girmeyeceğiz. Tarihte görüldüğü gibi; fedakarlıklarımız Amerikan karakterlerinin ne kadar önemli olduğunun bir kanıtı.

Beraber çalışıp terörizmle bizi  tehdit edenlere karşı birlik olmalıyız.

Nükleer silahlar dünyamızı tehdit etmektedir. Kuzey Kore'nin artık bazı şeyleri fark etmesinin zamanıdır. Nükleer silahlardan arınmanın tek geleceği olduğunu anlamalıdır. BM son derece sert adımlar atmıştı. Buradan hepinize teşekkür ederim ancak daha fazlasını yapmamız gerekiyor.

Kim Jong Un rejiminin düşmanca tavrını sona erdirmesi için çalışmalıyız. Kuzey Kore'yi tamamen yok etmekten geri durmayız.

Aynı zamanda İran teröre yardım etmekten vazgeçmeli, halkının haklarını korumalı komşularının egemenlik hakkına saygı duymalıdır. İran gibi bir rejim sonsuza kadar yaşayamaz. Öyle bir gün gelecek ki İran halkı tercih yapmak zorunda kalacak.

Radikal İslami terörü durduracağız, ülkemize zarar vermelerine izin veremeyiz. Bu terörü yayılmasını sağlayan finans gruplarını ve bunlara destek olan devletleri dışlamalıyız. Bu teröristler hepimize saldırmak için güvenli limanları kullanıyorlar. Operasyonlarımızın ne kadar uzun süreceği bizim çıkarlarımıza göre değişecektir.

Taliban'la mücadelemizde de diğer örgütlerle mücadelemizde de yeni çerçeveler çizdim. DEAŞ konusunda önemli adımlar attık. Gerçekleştirdiğimiz başarıyı bugünlerde görmekteyiz. Siyasi çözümün ortaya konulmasıyla Beşar Esad'ın Suriye'deki suçlu rejiminin sona ermesi için çalıştık. Yasaklanmış kimyasal silahların kullanılmasıyla hiçbirimiz güvende olmayacağız.

Türkiye Ürdün ve Lübnan'a sığınmacıları kabul ettiği için teşekkür ediyoruz. ABD bu konuda milyonlarca dolar yardım yapmıştır. Biz bölgedeki evsahibi ülkelere destek oluyoruz. Sığınmacıların mümkün olduğunca kendi ülkelerine yakın ülkelere sığınmaları konusunda hemfikiriz.

Göçün hem veren hem alan ülkeler açısından önemli bir tehdit  olduğunu gördük. Göç veren ülkelerde çok önemli bir kaynak kaybı olduğunu gördük.

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