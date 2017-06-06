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Trump'tan Çok Sert Katar Açıklaması : Sonun Başlangıcı

ABD Başkanı Donald Trump, Katar'ın izole edilmesinin, "terör vahşetinin sonunun başlangıcı" olduğunu söyledi.

06 Haziran 2017 Salı 17:02
Trump'tan Çok Sert Katar Açıklaması : Sonun Başlangıcı

ABD Başkanı Donald Trump, Katar'ın bölge devleti tarafından izole edilmesinin, "terör vahşetinin sonunun başlangıcı" olduğunu savundu.

ABD Başkanı Donald Trump kişisel Twitter hesabından açıklama yaparak, "Suudi Arabistan kralına ziyaretin karşılığını aldığımızı görmek güzel," dedi.

Orta Doğu ziyaretindeki görüşmeler hakkında Trump, "Aşırıcılığın finansmanına karşı sert önlem alacaklarını söylemişlerdi. Ve tüm işaretler de Katar'ı gösteriyordu," ifadesinde bulundu.

Trump ayrıca, "Belki de bu, terör vahşetinin sonunun başlangıcı olacaktır," iddiasında bulundu.



Son Güncelleme: 06.06.2017 17:10
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