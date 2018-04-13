Trump Saldırmaya Hazırlanıyor! Suriye'deki Sekiz Nokta Hedefinde...

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Ulusal Güvenlik Konseyi'ni toplamasının ardından CNBC kanalına isim vermeden konuşan bir kaynak, Nihai bir karar alınmadığını, fakat ABD'nin Suriye'de sekiz muhtemel hedefe saldırı gerçekleştirmeyi değerlendirdiğini söyledi.

CNBC'deki habere göre adının verilmemesi koşuluyla konuşan kaynak bu hedeflerin arasında iki Suriye hava üssü, bir araştırma merkezi olduğunu ileri sürdü.

Habere göre kaynak aynı zamanda Suriye ordusunun Rusya'nın kontrolündeki hava sahasına, ABD'nin bu noktalara saldırı yapmayacağı umuduyla ciddi anlamda mühimmat ve silah konumlandırdığını söyledi.



SAVAŞ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR

SURİYE’de ABD, Fransa ve İngiltere’nin ortak bir saldırıya geçeceği yönünde işaretler dün devam etti. Önceki gün Twitter’dan Rusya’ya ‘füzelerimiz geliyor’ diye sert bir mesaj gönderen daha sonra ise sözlerini yumuşatan ABD Başkanı Donald Trump, dün önce kafa karıştıran bir tweet daha attı. Trump, tweet’inde, “Suriye’ye saldırının ne zaman olacağını hiç söylemedim.

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Çok yakın zamanda da olabilir ya da hiç de yakın olmayan bir zamanda da olabilir. Her koşulda, benim yönetimimdeki ABD, bölgeden DEAŞ’ı defetme konusunda harika bir iş çıkardı. ‘Amerika’ya teşekkür’ nerede” diye yazdı. Trump daha sonra yaptığı açıklamada, yakında Suriye ile ilgili karar alınacağını söyledi. Akşam saatlerinde ise ulusal güvenlik danışmanlarıyla bir araya gelen Trump, nihai kararını veremedi.

Beyaz Saray’dan “İstihbarat değerlendirmesine, ortak ve müttefiklerimizle görüşmelere devam ediyoruz” açıklaması geldi. Bu arada, ABD Savunma Bakanı James Mattis’in Dışişleri Bakanlığı koltuğuna oturmaya hazırlanan CIA Başkanı Mike Pompeo ile Suriye konusundaki seçenekleri ele almak üzere önceki gün bir araya geldiği ve toplantıya Başkan Yardımcısı Mike Pence’in başkanlık ettiği ifade edildi