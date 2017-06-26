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Trump Ramazan Geleneğini Hiçe Saydı!

ABD Başkanı Donald Trump, Ramazan ayında hiçbir iftar yemeğine ev sahipliği yapmayarak 20 yıllık geleneğini yıkıp geçti.

26 Haziran 2017 Pazartesi 14:21
Trump Ramazan Geleneğini Hiçe Saydı!

 Trump'ın kabinesinde yer alan ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson ise kendisine yapılan iftar düzenleme tavsiyesini reddetmişti.

BEYAZ SARAY'DAKİ GELENEĞİ BAŞLATAN İLK İSİM JEFFERSON OLMUŞTU

ABD eski başkanı Thomas Jefferson 1805 yılında Tunuslu bir büyükelçiyi ağırlamak için düzenlediği iftar yemeği töreniyle Beyaz Saray'da bu geleneği başlatan isim olmuştu. Zaman içinde bu gelenek bazı başkanlar tarafından uygulanmasa da Beyaz Saray da 20 yıldır üst üste Ramazan ayında bir gün iftar yemeği veriliyordu.

RAMAZAN MESAJLARI TRUMP'IN SOSYAL MEDYA HESAPLARINDAN PAYLAŞILMADI

Reuters haber ajansı ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'a Ramazan ayında iftar tertip edilmesi yönünde bir tavsiyenin Tillerson tarafından reddedildiğini duyurmuştu. ABD'de yayımlanan saygın The Washington Post gazetesi ise Beyaz Saray tarafından Ramazan Bayramı'nı kutlamaya yönelik yayımlanan ve Başkan Trump tarafından imzalanan mesajın başkana ait sosyal medya hesaplarında paylaşılmamasına dikkat çekti.



Son Güncelleme: 26.06.2017 14:23
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