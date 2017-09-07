Tinder macerasının sonu itfaiye ile bitti!

İngiltere'nin Bristol kentinde yaşanan olayda buluştuğu Liam Smith'in evine giden kadın, tuvalette sifonun çalışmaması üzerine paniğe kapılarak dışkısını camdan dışarı atmak istedi. Fakat dışkı, kadının beklediği gibi bahçeye değil, tuvalet camının dışında yer alan ve açılmayan iki camın arasına düştü. Camların arasında kalan dışkıyı almaya çalışan amatör jimnastikçi kadın burada sıkıştı. Evine davet ettiği kadını kurtarmak için itfaiye çağırmak zorunda kalan Liam Smith'in hikayesi, kurduğu kitle fonlama sitesi Crowdfunding sayfasında gün yüzüne çıktı.

'Tuvalete gittikten sonra yüzünde bir panik ifadesiyle geri geldi'



BBC'nin haberine göre, İtfaiye operasyonu sırasında camları kırılan doktora öğrencisi Smith, 300 sterlin (yaklaşık bin 300 TL) tutan cam masrafını karşılayabilmek için kurduğu Crowdfunding sitesinde yaşananları şöyle anlattı:

"Çok güzel bir akşam geçirdik. Ünlü bir tavuk restoranında tavuk yedik ve birkaç bira içtik. Sonra da şarap içip film izlemek için evime geldik. Tuvalete gittikten sonra yüzünde bir panik ifadesiyle geri geldi ve ne yaptığını anlattı. Tuvaletimin camının hemen arkasında bir çift cam daha bulunuyor. İşte fırlattığı dışkı, tam da bu camların arasına düşmüş. Önce bir çekiçle camı kırmayı düşündüm. Fakat camı kırmak yerine camların arasına kafasını ve kolunu sokup dışkıyı çıkarmak istedi. Dışkıyı çıkarmayı başardı ve bana verdi, ben de tuvalete attım. Ama camdan geri çıkmayı başaramadı. Endişelendim ve itfaiyeyi çağırdım."

'Onun aradığım kişi olup olmadığını söylemek için henüz erken'

Banyosunun kurtarma operasyonu sırasında hasar görmesi hakkında "Şikayetçi değilim, sonuçta yapmaları gereken buydu" dedi. Smith, yaşadıkları sıra dışı gecenin ardından kadınla tekrar görüştüklerini de söyledi:

"İkincisinde güzel bir gece geçirdik ama onun aradığım kişi olup olmadığını söylemek için henüz erken. Ama çok iyi anlaştık ve çok şirin biri. En zor şeyleri başlangıçta atlattık."

