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Teröristlerin yardımına ABD yetişti ! ABD'den teröristlere yeni silahlar

Son dakika dünya basınına bomba gibi düşen görüntüler Kamışlı'da çekildi.Kamışlı'da kayda alınan görüntülerde çok sayıda Amerikan zırhlı aracının teröristlere gönderildiği ortaya çıktı.Bölgede sıkışan teröristlere ABD'den yardım eli geldi ...

05 Şubat 2018 Pazartesi 10:30
Teröristlerin yardımına ABD yetişti ! ABD'den teröristlere yeni silahlar

Zeytin Dalı harekâtında Türk jetleri Horoz Dağı ve Bülbül bölgesindeki terör mevzilerini bombardımana tuttu.Devam eden Zeytin Dalı operasyonu çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlar sonrasında  Genelkurmay Başkanlığı, öldürülen terörist sayısının 947 olduğunu açıkladı.

Son dakika dünya basınına bomba gibi düşen görüntüler Kamışlı'da çekildi.Kamışlı'da kayda alınan görüntülerde  çok sayıda Amerikan zırhlı aracının teröristlere gönderildiği ortaya çıktı.Bölgede sıkışan teröristlere ABD'den yardım eli geldi ... Çemberin daraldığı Raco bölgesinde, güneydeki Surkah köyü YPG'li teröristlerden alındı.

 ABD'nin terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'ye silah yardımı devam ediyor. Türkiye sınırına hayli yakın konumdaki Kamışlı'da çekilen video, çok sayıda Amerikan zırhlı aracının YPG'lilere gönderildiğini ortaya koydu.

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