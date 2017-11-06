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Teksas'ta kilise katliamı : Çok sayıda ölü ve yaralı var !

ABD'de geçtiğimiz günlerde yaşanan terör saldırılarının ardından tarihin en büyük saldırısıyla Pazar günü karşı karşıya geldi.Silahlı bir saldırganın ayin sırasında kilise girerek çok sayıda insanı öldürdüğü ve yaraladığı açıklandı.

06 Kasım 2017 Pazartesi 09:49
Teksas'ta kilise katliamı : Çok sayıda ölü ve yaralı var !

ABD'nin Teksas eyalatinde silahlı saldırı şoku yaşanıyor.ABD , tarihinin en zor günlerini yaşıyor.Geçtiğimiz günlerde yaşanan terör saldırılarının ardından Pazar günü gerçekleştirilen saldırıya tekrar yasa boğuldu.Pazar günü silahlı bir saldırganın kilisedeki ayin sırasında içeri girerek onlarca insanı öldürdüğü ve yaralandığı öğrenildi.

ABD'nin Teksas eyaletinde ayin sırasında kiliseye girilerek gerçekleştirilen silahlı saldırısı sonrasında 26 kişinin hayatını kaybettiği ve 30 kişinin de yaralandığı açıklandı.First Baptist Church of Sutherland Springs kilisesinde gerçekleştirilen saldırı ABD tarihinin en çok insan kaybettiği kilise saldırısı olarak tarihe geçti.

Kilisedeki saldırılar sonrasında onlarca yaralının helikopter ambulans ile en yakın hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.Kilisede ayin olması ölü sayısının artmasına da neden oldu.

Saldırganın 26 yaşındaki ABD'li eski asker Devin Kelley olduğu açıklandı. Saldırganın evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.Saldırıda çelik yelek giyen saldırgan olay yerinden uzaklaştıktan sonra arabasının yanında ölü bulundu.

Saldırının terör bağlantısı olmadığı açıklaması da yapıldı ...

ABD Başkanı Donald Trump saldırı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ; "Tanrı Teksas Sutherland'daki insanların yanında olsun. FBI ve güvenlik güçleri olay yerinde. Gelişmeleri Japonya'dan takip ediyorum" ifadelerini kullandı.

Son Güncelleme: 06.11.2017 10:00
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