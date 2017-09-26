Tartışmalı referandum! Sandıktan yüzde 93.29 'Evet' çıktı...

KUZEY Irak’ta IKYB yönetimi tarafından düzenlenen ‘bağımsızlık referandumu’ dün yapıldı. Sabah saat 08.00’de başlayan oylama saat 19.00’da sona erdi. Hürriyet'in haberine göre, Erbil ve çevresindeki mülteci kamplarında sandık kurulurken, görev başındaki Peşmergelerin de katılımı için bulundukları noktalarda oy verme merkezleri oluşturuldu. Yurtdışında yaşayan seçmenlerin elektronik sistemle oy kullandığı referandumu izlemek için Türkiye ve Avrupa’dan çok sayıda gözlemci Erbil’deydi.

4 farklı dilde seçim pusulası

Referandum için Kürtçe, Türkçe, Süryanice ve Arapça olmak üzere dört dilde oy pusulası hazırlandı. IKBY dışında statüsü tartışmalı olan Kerkük ve Tuzhurmatu’nun yanı sıra Musul ilinin Peşmerge kontrolünde bulunan bazı bölgelerinde de referandum yapıldı. Referandum oylaması için Erbil halkı yöresel kıyafetleri ve IKBY bayrağıyla sandık başına gitti. Oy kullanma işleminden dolayı Erbil’de işyerleri kapatılırken sokaklarda yoğun güvenlik önlemi alındı. Erbil halkı, sandık numaralarını okulun duvarına asılan listelerden öğrendi.

5.2 MİLYON SEÇMEN

- 7 bini IKBY içinde, 5 bini de tartışmalı bölgelerde olmak üzere 12 bin noktada kurulan sandıklarda oy kullanıldı.

- IKBY Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu’nun verilerine göre, tartışmalı bölgeler dahil referanduma katılması beklenen seçmen sayısı yaklaşık 5 milyon 200 bindi.

- IKBY’nin merkezi Erbil’de 1 milyon 200 bin, Süleymaniye’de 1 milyon 280 bin, Kerkük’te 750 bin, Duhok’ta 800 bin, Musul Ovası’nda 750 bin, diğer bölgelerde 420 bin seçmenin olduğu sanılıyor.

- IKBY Seçim Kurulu, referanduma katılımın yüzde 78 olduğunu iddia etti. Barzani’ye yakınlığıyla bilinen Rudaw, seçime katılım olanının Erbil’de yüzde 86, Duhok’ta yüzde 90, Zaho’da yüzde 94, Kerkük’te ise yüzde 78.7 olduğunu yazdı.

- Rudaw, 01.30 itibariyle sayılan 282 bin 017 oydan yüzde 93.29 evet, yüzde 6.71 hayır oyunun çıktığını duyurdu.

- Kesin sonuçların 72 saat içerisinde açıklanması bekleniyor.

Irak Parlamentosu’nun görevden alma kararını tanımayan Kerkük Valisi Necmeddin Kerim ise seçimi, “Irak parlamentosunun eylemleri maalesef Kürdistan halkına karşı kararnameler çıkarmaktan ibaret” diyerek değerlendirdi.