Suudi Arabistan sosyal medyaya geri dönüyor!

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş neticesinde gelirlerinde ciddi düşüş yaşayan Suudi Arabistani, dijital pazarı kullanarak ekonomik kalkınma adımlarını atmaya hazırlanıyor. Üretim ve ekonomik büyümeyi arttırmak amacı ile interneti kullanmak isteyen Suudi Arabistan, WhatsApp ve Skype gibi sesli ve görüntülü arama uygulamaları üzerindeki yasakları kaldırarak ilk adımını attı.

2011'de yapılan protestolar neticesinde yasaklanmıştı!

Bildiğiniz gibi 2011 yılında Arap ülkelerinde baş gösteren protestolar neticesinde 2013 yılında söz konusu platformların kullanımı yasaklanmıştı. Büyüyen dijital pazar karşısında kayıtsız kalamayan Suudi Arabistan da pastadan payını alabilmek için internet teknolojisini yeniden dönüş yapmak zorunda kaldı.