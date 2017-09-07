Suudi Arabistan Kralı'ndan Trump'a kaplan kürkü !

ABD Dışişleri Bakanlığı, Daily Beast adlı internet sitesinin Bilgi Edinme Yasası kapsamında yaptığı başvuru üzerine, Başkan Donald Trump'ın mayıs ayında Suudi arabistan'a yaptığı ziyarette Suudi Arabistan Kralı Selman bin ABDulaziz tarafından Trump'a verilen hediyelerin dökümünü yayımladı.

Tam 83 parça olan değerli hediyeler arasında kaplan ve çita kürdüknden yapılmış kaftanlar dahi var. Dikkat çeken diğer hediyeler arasında sedef kakma kılıflı bir gümüş hançerle tabanca kabzası ve mermilikler ve kılıçlar bulunuyor.

Ziyaret sırasında Suudi Arabistan 110 milyar dolarlık silah anlaşması imzalayan ABD, Suudi Arabistan'a 10 yılda 350 milyar dolarlık silah satacak.

Donald Trump seçim kampanyası sırasında rakibi Hillary Clinton'ın Suudi Arabistan'dan bağış kabul etmesine "Bunlar kadınları öldüren, kadınlara korkunç şekilde davranan insanlar" diyerek tepki göstermişti.

2018'in başında Kral Selman Washington'a gidecek

Donald Trump Kralı Selman ile bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede yılbaşından sonra Washington'a Kral'ın bir ziyaret gerçekleştireceği konuşuldu.