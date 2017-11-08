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Suriye'den skandal Türkiye açıklaması !

Son dakika Suriye'den Türkiye için haddini aşan açıklamalar geldi.Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın başdanışmanı Bouthaina Şaban, Türkiye'ye yönelik haddini aşan açıklamalarda bulundu.

08 Kasım 2017 Çarşamba 09:49
Suriye'den skandal Türkiye açıklaması !

Son dakika yabancı haber servislerinin verdiği haberlere göre Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın başdanışmanı Bouthaina Şaban'ın Türkiye'ye ve Türk Askerine saldırgan ifadeler kullandığını açıkladı.Bouthaina Şaban, Türkiye'ye ve Türk Askeri'ne haddini aşan açıklamalarda bulundu.Bouthaina Şaban, Türkiye ve Türk askeri için için 'işgalci' ifadelerini kullandı.Türk Askeri ve ABD askerleriyle ilgileneceklerini söyledi.

Lübnan merkezli al-Mayadeen televizyonunda açıklamalarda bulunan Şaban, "Türkiye bugün sömürgeci bir ülkedir, tıpkı Amerikan güçleri gibi topraklarımızda bulunmaları yasa dışıdır... Topraklarımızdaki yasa dışı işgalci güçlerle nasıl ilgileniyorsak bu konuyla da öyle ilgileneceğiz" ifadelerini kullandı.

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