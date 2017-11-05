Suriye'de büyük katliam : 75 kişi öldü !

Suriye'den son dakika katliam gibi intihar saldırısı gerçekleştirildi.Suriye'nin Deyr ez Zor kentinde gerçekleştirilen intihar saldırısında en az 75 kişinin öldüğü ve onlarca insanın da yaralandığı öğrenildi.Suriye'nin Deyr ez Zor kentindeki bombalı araçla gerçekleştirilen intihar saldırısında en az 75 kişinin öldüğü ve onlarca insanın da yaralandığı açıklandı.

Suriye'nin doğusundaki en büyük kent olarak bilinen Deyr ez Zor kenti ülkenin en büyük petrol kaynaklarına da sahip olduğu için büyük bir önem taşıyor.