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Sudan'lı Bakan'dan flaş Türkiye açıklaması ;'Bedel ödemeye hazırız !'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan'a ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunan Sudan Enformasyon Bakanı Ahmed Bilal Osman , ülkesinin Türkiye ile yakınlaşmasından dolayı son derece memnun olduklarını bildirirken çarpıcı açıklamalarda da bulundu.

28 Aralık 2017 Perşembe 09:48
Sudan'lı Bakan'dan flaş Türkiye açıklaması ;'Bedel ödemeye hazırız !'

Sudan Enformasyon Bakanı Ahmed Bilal Osman, haftalık düzenlediği basın toplantısında Bakanlıkta gazeteciler ile bir araya geldi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan'a ziyareti sonrasında açıklamalarda bulunan Sudan Enformasyon Bakanı Ahmed Bilal Osman , ülkesinin Türkiye ile yakınlaşmasından dolayı son derece memnun olduklarını bildirirken çarpıcı açıklamalarda da bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sudan'a ziyaretini 'tarihi' olarak yorumlayan Ahmed Bilal Osman, ;"Bazıları ateşle oynamak istiyor. Biz, ekonomik ve siyasi olarak bağımsız bir devletiz. Her ne şartlarda olursa olsun Türkiye ile yakınlaşmanın faturasını ödemeye hazırız. Sudan halkının aşağılanmasını kabul etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ülkesine yaptığı ziyareti "tarihi" olarak nitelendiren Osman, Sudan'ın Türkiye ile yaptığı anlaşmaların komşu ülkelere yönelik hiçbir tehdit oluşturmadığını dile getirdi. 

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