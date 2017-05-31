Galeriler Videolar
İstanbul 21°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL
BİST
97542
ALTIN
144.096
DOLAR
3.5287
STERLİN
4.5441
EURO
3.9638
Öz Kızlarına Fuhuş Yaptıran Anne Tutuklandı
Öz Kızlarına Fuhuş Yaptıran Anne...
Barışmak istediği arkadaşı tarafından öldürüldü!
Barışmak istediği arkadaşı tarafından öldürüldü!
Emre Mor PSG'ye gidiyor !
Emre Mor Dünya Devine Gidiyor
Burası Konya! Kar Kalınlığı 7 Metre
Burası Konya! Kar Kalınlığı 7...
Özel Güvenlikçilere FETÖ Operasyonu : 15 Gözaltı
Özel Güvenlikçilere FETÖ Operasyonu :...

Sputnik : Kabil Katliamını DEAŞ Yaptı!

 Rus haber ajansı Sputnik, Afganistan'ın Kabil kentinde düzenlenen ve 90 kişinin öldüğü saldırıyı DEAŞ'ın üstlendiğini duyurdu.

31 Mayıs 2017 Çarşamba 15:35
Sputnik : Kabil Katliamını DEAŞ Yaptı!

 Rus haber ajansı Sputnik, yerel bir kanala dayandırarak verdiği haberinde saldırıyı DEAŞ'ın üstlendiğini duyurdu. Sputnik, saldırıda ölü sayısının 90'a çıktığını yazdı.

Bombalı intihar saldırısı, diplomatik temsilciliklerin bulunduğu ve Kabil’in en yoğun ve en iyi korunan bölgesi olan Vazir Akbar Han bölgesinde bir su tankerine bomba yüklenmesiyle gerçekleştirildi. Afgan yetkililerinin açıklamasına göre bu saldırı Kabil’in gördüğü en büyük patlamalardan biri olarak kaydedildi.

Taliban saldırıyı kınadı.



Son Güncelleme: 31.05.2017 15:39
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PKK İran'da Çatıştı : 2 İran Askeri Öldü
PKK İran'da Çatıştı : 2 İran Askeri Öldü
Koruma Altındaki Akdeniz fokunu tüfekle öldürdüler
Koruma Altındaki Akdeniz fokunu tüfekle öldürdüler
İngiltere'de Terör Saldırısı! Konserde Patlama : 22 ölü 59 Yaralı
İngiltere'de Terör Saldırısı! Konserde Patlama : 22 ölü 59 Yaralı
Donald Trump' ın Rusya' ya İsrail Mesajı
Donald Trump' ın Rusya' ya İsrail Mesajı
ABD'den Saldırı Açıklaması : Birliklerimizi Korumaya Devam Edeceğiz
ABD'den Saldırı Açıklaması : Birliklerimizi Korumaya Devam Edeceğiz
Chris Cornell 52 yaşında hayatını kaybetti! Hayranları Şokta
Chris Cornell 52 yaşında hayatını kaybetti! Hayranları Şokta
Fransız düşünür pastayı suratına böyle yedi!
Fransız düşünür pastayı suratına böyle yedi!
Dünya temizlikçi Zeynep'i konuşuyor
Dünya temizlikçi Zeynep'i konuşuyor
ABD'de Nükleer Tünel Çöktü! Acil Durum İlan Edildi!
ABD'de Nükleer Tünel Çöktü! Acil Durum İlan Edildi!
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim