Sputnik : Kabil Katliamını DEAŞ Yaptı!

Rus haber ajansı Sputnik, yerel bir kanala dayandırarak verdiği haberinde saldırıyı DEAŞ'ın üstlendiğini duyurdu. Sputnik, saldırıda ölü sayısının 90'a çıktığını yazdı.

Bombalı intihar saldırısı, diplomatik temsilciliklerin bulunduğu ve Kabil’in en yoğun ve en iyi korunan bölgesi olan Vazir Akbar Han bölgesinde bir su tankerine bomba yüklenmesiyle gerçekleştirildi. Afgan yetkililerinin açıklamasına göre bu saldırı Kabil’in gördüğü en büyük patlamalardan biri olarak kaydedildi.



Taliban saldırıyı kınadı.