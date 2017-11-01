SON DAKİKA...İsveç havaalanında bomba paniği !

Tüm dünya yaşanan terör saldırılarına karşı tedirgin durumda ...Dün ABD'nin New York kentinde yaşanan terör saldırısının ardından bugünde son dakika olarak gelen bilgilere göre İsveç'te bulunan Skavsta Havaalanı'nda bulunan şüpheli paketin bombalı saldırı olabileceği konuşuluyor.

Son dakika Skavsta Havaalanı'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada güvenlik aramaları sonucunda bulunan şüpheli paketin bomba olabilme olasılığının yüksek olması nedeniyle havaalanının tamamen boşaltıldığı duyuruldu.Ayrıca havaalanının geçici olarak uçuşlara kapatıldığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin son dakika verdiği haberde , bomba imha ekibinin havaalanındaki incelemeleri devam ettiği bildirildi.