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SON DAKİKA...İsveç havaalanında bomba paniği !

Dün ABD'de yaşanan terör saldırısının yankıları tüm dünyada sürerken bir haberde İsveç'ten geldi.İsveç'teki Skavsta Havaalanı, şüpheli paket nedeniyle tahliye edildi .Bütün havalimanı boşaltılıyor ve uçuşlar iptal oldu.

01 Kasım 2017 Çarşamba 15:38
SON DAKİKA...İsveç havaalanında bomba paniği !

Tüm dünya yaşanan terör saldırılarına karşı tedirgin durumda ...Dün ABD'nin New York kentinde yaşanan terör saldırısının ardından bugünde son dakika olarak gelen bilgilere göre İsveç'te bulunan Skavsta Havaalanı'nda bulunan şüpheli paketin bombalı saldırı olabileceği konuşuluyor.

Son dakika  Skavsta Havaalanı'nın resmi sitesinden yapılan açıklamada güvenlik aramaları sonucunda bulunan şüpheli paketin bomba olabilme olasılığının yüksek olması  nedeniyle havaalanının tamamen boşaltıldığı duyuruldu.Ayrıca havaalanının geçici olarak uçuşlara kapatıldığı  da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

İsveç devlet televizyonu SVT'nin son dakika verdiği haberde ,  bomba imha ekibinin havaalanındaki incelemeleri devam ettiği bildirildi.

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