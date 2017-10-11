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Son dakika...İsrail topçu atışlarıyla Gazze'yi vurdu !

İsrail sabah saatlerinde skandal bir karar alarak Batı Şeria'daki bazı bölgelerde camilerden ezan okunmasını yasaklamıştı.İsrail akşam saatlerinde de Gazze'ye top atışlarıyla saldırı düzenledi.

11 Ekim 2017 Çarşamba 17:11
Son dakika...İsrail topçu atışlarıyla Gazze'yi vurdu !

İsrail'den skandal karar ... İsrail'de sabah saatlerinde yahudilerin rahatsız olduğu gerekçesiyle Batı Şeria'daki bazı bölgelerde camilerden ezan okunmasını yasaklamıştı.

Aynı İsrail bugün akşam saatlerinde Gazze'de bulunan gözetleme kulesini topçu atışlarıyla vurdu.Edinilen son dakika bilgilerine göre İsrail'in topçu birlikleri Gazze'deki El-Magazi Mülteci Kampı'nın doğusunda bulunan ve Filistinli gruplara ait olan gözetleme kulesini vurdu.

Saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.

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