Son dakika...İsrail topçu atışlarıyla Gazze'yi vurdu !

İsrail'den skandal karar ... İsrail'de sabah saatlerinde yahudilerin rahatsız olduğu gerekçesiyle Batı Şeria'daki bazı bölgelerde camilerden ezan okunmasını yasaklamıştı.

Aynı İsrail bugün akşam saatlerinde Gazze'de bulunan gözetleme kulesini topçu atışlarıyla vurdu.Edinilen son dakika bilgilerine göre İsrail'in topçu birlikleri Gazze'deki El-Magazi Mülteci Kampı'nın doğusunda bulunan ve Filistinli gruplara ait olan gözetleme kulesini vurdu.

Saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı da gelen bilgiler arasında yer alıyor.