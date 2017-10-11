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Son dakika...İsrail'de ezan yasaklandı !

İsrail'de skandal karar..İsrail'de yahudiler rahatsız oluyor diye camiden ezan okunması yasaklandı.

11 Ekim 2017 Çarşamba 09:27
Son dakika...İsrail'de ezan yasaklandı !

 Halk Direniş Komiteleri Koordinatörü el-Cebur Halk Direniş Komiteleri Koordinatörü el-Cebur yaptığı açıklamada İsrail'li yahudilerin rahatsız olduğu gerekçesiyle camiden ezan okunmasını yasakladı.

Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde İsrail'li yerleşimcilerin rahatsız olması sebebiyle camiden ezan okunması yasaklandı.El-Halil'in güneyindeki Halk Direniş Komiteleri Koordinatörü Ratib el-Cebur, yaptığı açıklamada İsrail'li askerleri Musafir Yatta bölgesindeki Et-Tuvani köyünü basarak camiden ezan okunmaması için uyarılarda bulunulduğu ve camiden ezan okunmamasını istediklerini bildirdi.

EĞER EZAN OKUNURSA BASKIN

İsrail'li askerlerin  eğer ezan okunmaya devam ederse köye baskın düzenleyeceklerini söyleyerek köy halkını tehdit ettiği de gelen bilgiler arasın yer alıyor.

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