Son dakika...İspanya askeri savaş uçağı düştü !

İspanya'da sıkıntıl günler devam ediyor.Son olarak Katalonya referandumu ile sıkıntılı günler geçiren İspanya'da bir kötü haber de İspanya Savunma Bakanlığı'ndan geldi.İspanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ulusal gün geçit töreninden geriye dönen savaş uçağının düştüğünü ve pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı.