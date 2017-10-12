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Son dakika...İspanya askeri savaş uçağı düştü !

Katalonya olayları ile sarsılan İspanya'da bir şok daha ...İspanya askeri savaş uçağı düştü..Kazada ölenlerin olduğu öğrenildi.

12 Ekim 2017 Perşembe 14:21
Son dakika...İspanya askeri savaş uçağı düştü !

İspanya'da sıkıntıl günler devam ediyor.Son olarak Katalonya referandumu ile sıkıntılı günler geçiren İspanya'da bir kötü haber de İspanya Savunma Bakanlığı'ndan geldi.İspanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ulusal gün geçit töreninden geriye dönen savaş uçağının düştüğünü ve pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı.

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