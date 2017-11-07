SON DAKİKA ..Teksas Üniversitesi'nde silah sesleri !

ABD'de terör alarmı verildi.Pazar günü yaşanan kilise saldırısıyla tarihin en büyük terör tehdidiyle karşı karşıya gelen ABD'de terör alarmı verilmiş durumda .

Son dakika gelen bilgilere göre ABD'de bulunan Teksas Üniversitesi yakınlarında elinde silahla dolaşan birinin görüldüğü duyuruldu.Bölgede silah seslerinin duyulduğu da gelen bilgiler arasında yer alıyor.Yetkililerden üniversite öğrencilere saklanın ve ortalıklarda dolaşmayın uyarısı geldi.ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'nin de bugün bölgede görüşmeler yaptığı biliniyor.