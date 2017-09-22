Son Dakika ... Rus denizaltıları İdlib'i vurdu !

Interfax haber ajansı, Akdeniz'deki Rusya denizaltılarının Suriye'nin İdlib kentindeki muhaliflere füze fırlattığını duyurdu.

Suriye’deki ateşkesin garantörleri olan Türkiye, Rusya ve İran, Kazakistan’ın başkenti Astana’da 6’ncısı düzenlenen Suriye toplantısında Türkiye sınırındaki İdlib’te oluşturulacak çatışmasızlık bölgesi üzerinde uzlaşmıştı. 14-15 Eylül'deki toplantıda, üç garantör ülkenin kontrol güçlerinin, rejim ile muhalifler arasında çatışmayı engellemek için bölgede konuşlanmasına karar verilmişti. Terör örgütleri DAEŞ ile El Kaide bağlantılı El Nusra gibi örgütler, mutabakatın dışında bırakılmıştı.