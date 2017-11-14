Son dakika ... Ölenlerin sayısı gitgide artıyor !

İran ve Irak merkezli gerçekleşen deprem ile ilgili yabancı servislerden son dakika açıklamaları geldi.Yaşanan deprem felaketinde şuan için 540 kişinin öldüğü ve 8 binin üzerinde de yaralı insan olduğu açıklandı.

Irak ve İran merkezli gerçekleşen 7.3 büyüklüğündeki deprem felaketi ile ilgili son gelişmeler can sıkıcı ..Şuan için ölenlerin sayısı 540'ı aştığı ve 8 binin üzerinde de yaralı olduğu öğrenildi.İran ve Irak'ta halen daha arama kurtarma çalışmalarının da devam ettiği açıklandı.

Irak'ta yaşanan deprem felaketinin ardından olay yerine yardımı ulaşan ilk devlet Türkiye olmuştu. ...

IKYB'nin Başbakanı Neçirvan Barzani , bölgede yaşanan korkunç depremin ardından Türkiye'nin gönderdiği yardımlar için Türkiye'ye teşekkür etti.