Galeriler Videolar
İstanbul 25°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
102299
ALTIN
146.520
DOLAR
3.5177
STERLİN
4.7542
EURO
4.1817
THY'den son dakika 'Erbil Seferi' açıklaması geldi !
THY'den son dakika 'Erbil Seferi'...
Evde aç kalan 5 Suriyeli çocuk, Sevgi Evi'ne yerleştirildi
Evde aç kalan 5 Suriyeli...
19 yaşındaki genç kız uyuşturucu ticaretinden tutuklandı !
19 yaşındaki genç kız uyuşturucu...
Akdeniz beşik gibi sallanıyor! Son bir saatte 6 farklı deprem...
Akdeniz beşik gibi sallanıyor! Son...
19 yaşındaki genç, bahçede ölü bulundu
19 yaşındaki genç, bahçede ölü...

Son dakika .. Mesut Barzani'den son dakika referandum açıklaması !

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani referandum ile ilgili son kararını açıkladı.Barzani referandumun yarın yapılacağını resmen açıkladı.

24 Eylül 2017 Pazar 19:31
Son dakika .. Mesut Barzani'den son dakika referandum açıklaması !

IKBY Başkanı Mesud Barzani, Erbil'in Selahaddin kasabasındaki başkanlık konutunda, yarın yapılacak referandum hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Halkın yarın sandık başına gitmesini isteyen Barzani, referandumun, IKBY halkının nasıl yaşamak istediğini belirleyecek ilk adım niteliğinde olduğunu ifade etti.

"BAĞDAT İLE YAPICI GÖRÜŞMELER YAPMAYA HAZIRIZ"

Referandumun uzun bir süreç olduğunu dile getiren Barzani, 26 Eylül sonrasına ilişkin şunları söyledi:

"Bağdat ile uzun sürecek ve yapıcı görüşmeler yapmaya  hazırız. Referandum, sınırların çizilmesi ve emrivakinin dayatılması anlamına gelmiyor. Elbette Bağdat ile görüşmelerimiz başarısızlığa uğrayan ortaklık üzerinde olmayacaktır. Bu saatten sonra Bağdat ile yapacağımız görüşmeler daha çok nasıl iyi komşu kalabiliriz üzerinde olacaktır."

Barzani, "Acı felaketlerin bir daha yaşanmayacağı garantisini sadece bağımsızlığın verebileceği kanaatine vardık." dedi.

 'Barzani'ye başkan muamelesi yapan Türkiye'ydi, niye şaşırmış numarası yapıyoruz?'

"IRAK İLE ORTAKLIĞIMIZIN BİTTİĞİNİ SÖYLEMİŞTİK"

Uluslararası toplum ve Bağdat ile Irak'ın sorunlarının çözülmesi için birçok yolu denediklerini dile getiren Barzani, şunları kaydetti:

"Bizi bu yola iten Bağdat'ın kendisidir. Geçen yıl Bağdat'ta yaptığımız ziyarette, 'ülkede gerçek bir ortaklığın kalmadığını, bunun başarısızlığa uğradığını' söyledik. İki iyi komşu olabiliriz dedik. Bunu çok iyi bir şekilde kabul ettiklerini söylediler. Daha sonra referandum kararı alınca bazı taraflar bunu bir sürpriz olarak kabul etti. Çaresiz kaldığımızdan dolayı, herkese 25 Eylül'de referanduma gideceğimizi, Irak ile ortaklığımızın bittiğini söylemiştik."

"Neden böyle bir karar aldıklarının" sorgulanmadığını ve doğrudan tehditler savrulduğunu savunan Barzani, "100 yıl içerisinde ortaya çıkan, Kürt halkının varlığının inkarından başka bir şey değildir. Demokratik bir şekilde Kürt halkının ne düşündüğünü öğrenmek neden suç olsun? Enfal kampanyası ve savaş uçakları Kürtleri bombalarken referandumdan mı bahsettik?" diye konuştu.

"OTOKRATİK VE MEZHEPSEL BİR HÜKÜMET KARŞIMIZDA"

Barzani, konuşmasına şöyle devam etti:

"2005 yılında hazırlanan anayasa ile Iraklılara çok iyi bir ümit verip, sonunda ülkede bir anayasanın olduğunu düşündük. Bunun hazırlanmasında Kürtlerin çok önemli rolü vardı. O dönem Diyala, Anbar, Selahaddin ve Musul anayasaya ret  oyu verdi. Çok uzun sürmedi, Bağdat'taki yetkililerin daha önceki Enfal katliamı yapanlarla aynı zihniyete sahip oldukları ortaya çıktı. Anayasa ihlal edildi, Peşmerge'nin bütçesi ve maaşı gönderilmedi. Ortaklık bitti. Bunun üzerine memur maaşlarının ödendiği bütçe kesildi. Bu şekilde nasıl yaşayacağız? Tehditler de başladı. Daha önce üzerinde karar verilen Irak, demokratik ve federal idi. Şimdi ise otokratik ve mezhepsel bir hükümet karşımızda."

"KİMSENİN ÇIKARINA OLMAYACAKTIR"

Gazetecilerin, "Referandumun gerçekleştirilmesinden ötürü sınırların kapatılması halinde Erbil'in ne yapacağı" sorusuna Barzani, "Kapatılmaması temennisinde bulunuyoruz. Bunu görmek istemiyoruz çünkü kimsenin çıkarına olmayacaktır." yanıtını verdi.

"Bağdat'ın referandumdan sonra görüşmeleri reddetmesi durumunda nasıl davranılacağı" sorusu üzerine ise Barzani "Bir müddet bekleyeceğiz. Çocuk gibi davranmayacağız. Ne yapacağımızı biliyoruz. Eski duruma dönelim denilmesi halinde bizim yapacağımız başka şeyler olacaktır." diye konuştu.

"GERİ DÖNÜŞ OLMAYACAK"

Ofisinden yapılan açıklamada, Barzani'nin Erbil'in Salahaddin kasabasındaki başkanlık konutunda Birleşmiş Milletler (BM) Irak Temsilcisi Jan Kubis'i kabul ettiği belirtildi. Açıklamada, Barzani ve Kubis'in yarın yapılması planlanan referandumu ele aldıkları ifade edildi.

Açıklamaya göre, uluslararası toplum ve BM'nin referandumun iptal edilmesi çağrıları hakkında Barzani, Kubis'e, referandumun demokrasinin en sade hali olduğunu belirterek, halkın kararını verdiğini, bundan geri dönüş olmayacağını ve 25 Eylül'de referandumun sonuçlanacağını söyledi.

Barzani ayrıca "Bağdat ile görüşmelere açık olduklarını, kapıların kapatılmadığını, sınır ve diğer meseleleri çatışmadan uzak barışçıl bir ortamda görüşebileceklerini" kaydetti.

"FELAKETLERE SEBEP OLACAK BİR REFERANDUMDUR"

Türkiye Barzani'nin refedrandumdan vazgeçmesi için peş peşe uyarılar yaptı. Dün Başbakan Binali Yıldırım vazgeç çağrısı yaparken bugün de son uyarılar Başbakan Yardımcıları Fikri Işık ve Bekir Bozdağ'dan geldi. Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti referandumun iptalini istemektedir, ertelenmesini değil. Ertelemek demek ileriki bir tarihte yeniden yapılmasına rıza demektir. Bizim bu referandumun ileriki bir tarihe yapılmasına da rızamız yoktur. Referandumun tekrarlanmamak kaydıyla iptalini talep ediyoruz çünkü böylesi bir referandum, bugün de yarın da ileriki bir tarihte de bölgede çok büyük sıkıntılara, önü alınmaz yangınlara, felaketlere sebep olacak bir referandumdur" dedi.

"ÇABALARIMIZ HER YÖNÜYLE SÜRÜYOR VE SÜRECEK"

Referandumun Kuzey Irak'a da, bölgemize de özellikle bizim coğrafyamıza da hiç bir fayda getirmeyeceği çok açık" diyen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık ise şunları söyledi:

"Referandumun kısa vadede iç siyasi tartışmaların belki ötelenmesi açısından bir faydası olabilir. Kuzey Irak yönetimin ama bunun bölgeye ve bölge halkına hiç bir şekilde faydasının olmayacağını düşünüyoruz. Bakınız Bölgede yeni nifak tohumları ekmenin, bölgeyi yeni bir kan deryasına çevirmenin, başta Kuzey Irak halkı olarak hiç kimseye bir faydası yok. Bu çok açık ki bölge üzerinde oynana oyunların iyi niyetle de olsa, bu bölgeye taşınmasıdır. Burada; siz düşünün ki dünya da devletler birleşik, birleşik devletler olma noktasına doğru yürürken, birliktelikler artarken, bölgede daha fazla devletçikler oluşturmanın ne kadar büyük tenakus olduğunu hepimizin görmesi lazım. Bu referandumu açıkça destekleyen bir tek ülkenin İsrail'in olmasının da aslında başlı başına düşünülmesi gereken bir durum olduğunu özellikle Kuzey Irak yönetiminin düşünmesi lazım. Türkiye Kuzey Irak'ın dostudur, Kuzey Irak halkı bizim bin yıldır kader birliği yaptığımız bir halktır. Türkiye'de dosttur hem de kara gün dostudur. Şunu unutmayın cehennemin taşları iyi niyet taşları ile örülür. Hiç kimse ben yanlış yapıyorum diye bir yola çıkmaz. Hiç kimse bu yolun sonu karanlıktır diye çıkmaz, ama tarih göstermiştir ki pek çok adım, sadece o adımları atan insanların içinde yaşadığı toplumları da bölgeyi de felakete sürüklemiştir. O açıdan yeni bir felakete sürüklenememek için bizim ülke olarak tavrımız bu referandumdan bir an önce vazgeçilmesi. Bununla ilgili temaslarımız, gayretlerimiz, çabalarımız her yönüyle sürüyor ve sürecek."

BİR UYARI DA ABD'DEN

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yarın "anayasaya aykırı" referandumu düzenlemesi halinde bölgede karışıklık çıkabileceği uyarısında bulundu. Büyükelçiliğin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Irak'taki ABD vatandaşlarını, Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de bağımsızlık referandumunu düzenlemesi halinde çıkabilecek muhtemel karışıklığa karşı uyarıyoruz." ifadeleri kullanıldı. Olası bir duruma karşı, ABD'nin Irak'taki diplomatik misyonunun sınırlanacağı bilgisine yer verilen açıklamada, "Özellikle ABD vatandaşları, Irak merkezi hükümeti ve Kürdistan Bölgesi arasındaki tartışmalı bölgelerde seyahat etmekten kaçınmalıdır." uyarısı yapıldı.

Son Güncelleme: 25.09.2017 10:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Barzani referandum için tehditle 'evet' oyu istedi !
Barzani referandum için tehditle 'evet' oyu istedi !
Barzani'ye Yakın Rudaw TV : 12 Bin Noktada Oy Kullanılacak!
Barzani'ye Yakın Rudaw TV : 12 Bin Noktada Oy Kullanılacak!
Yunanistan'da korkunç olay ; Sokak köpekleri profesörü yedi !
Yunanistan'da korkunç olay ; Sokak köpekleri profesörü yedi !
ABD o ülkelere seyahatleri kısıtladı ! İşte o ülkeler
ABD o ülkelere seyahatleri kısıtladı ! İşte o ülkeler
II. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk ! Naziler parlementoda ...
II. Dünya Savaşı'ndan sonra bir ilk ! Naziler parlementoda ...
Hindistan'da şeytan görünümlü bebek dünyaya geldi !
Hindistan'da şeytan görünümlü bebek dünyaya geldi !
Kuzey Kore'deki deprem Çin'de nükleer korkusu yaşattı !
Kuzey Kore'deki deprem Çin'de nükleer korkusu yaşattı !
Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'den referandum uyarısı !
Eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'den referandum uyarısı !
ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerilim yükseliyor ABD savaş uçakları Kuzey Kore semalarında !
ABD ile Kuzey Kore arasındaki gerilim yükseliyor ABD savaş uçakları Kuzey Kore semalarında !
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim