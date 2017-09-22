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Son Dakika ... İsrail Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu !

İsrail , Suriye'yi vurdu ! Lübnan televizyonlarından son dakika geçen haberlere göre İsrail tarafından atılan iki roketin Şam Havaalanı yakınlarına düştüğü bildirildi.

22 Eylül 2017 Cuma 12:34
Son Dakika ... İsrail Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu !

Lübnan'da yayın yapan  Al-Mayadeen'in son dakika haberine göre, İsrail'den atıldığı muhtemel 2 roket Suriye'nin başkenti Şam Havaalanı yakınlarına düştü. 
 
Rejimden yapılan açıklamada, roketlerin havalimanına veya çevresine çok fazla zarar vermediği belirtilirken saldırıda herhangi bir can kaybının meydana gelmediği belirtildi.

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