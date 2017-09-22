Son Dakika ... İsrail Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu !

Lübnan'da yayın yapan Al-Mayadeen'in son dakika haberine göre, İsrail'den atıldığı muhtemel 2 roket Suriye'nin başkenti Şam Havaalanı yakınlarına düştü.



Rejimden yapılan açıklamada, roketlerin havalimanına veya çevresine çok fazla zarar vermediği belirtilirken saldırıda herhangi bir can kaybının meydana gelmediği belirtildi.