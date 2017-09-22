Lübnan'da yayın yapan Al-Mayadeen'in son dakika haberine göre, İsrail'den atıldığı muhtemel 2 roket Suriye'nin başkenti Şam Havaalanı yakınlarına düştü.
Rejimden yapılan açıklamada, roketlerin havalimanına veya çevresine çok fazla zarar vermediği belirtilirken saldırıda herhangi bir can kaybının meydana gelmediği belirtildi.
Son Dakika ... İsrail Suriye'nin başkenti Şam'ı vurdu !
İsrail , Suriye'yi vurdu ! Lübnan televizyonlarından son dakika geçen haberlere göre İsrail tarafından atılan iki roketin Şam Havaalanı yakınlarına düştüğü bildirildi.
22 Eylül 2017 Cuma 12:34
Lübnan'da yayın yapan Al-Mayadeen'in son dakika haberine göre, İsrail'den atıldığı muhtemel 2 roket Suriye'nin başkenti Şam Havaalanı yakınlarına düştü.