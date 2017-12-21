Son dakika ... 251 kişiyi taşıyan feribot alabora oldu !

Filipin sahil güvenlik ekiplerininden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada Manila'nın 70 km doğusunda 251 kişiyi taşıyan bir feribotun alabora olduğu bildirildi.Yaşanan feribot kazasında can kaybı olup olmadığı araştırılıyor.

Filipinler'de Dinahican Burnu açıklarında 251 yolcu taşıyan geminin battığı bildirildi.

Quezon polis yetkilisi Rhoderick Armamento, Polilio Adası'na gitmekte olan geminin henüz bilinmeyen bir sebepten battığını söyledi. Yolcuların çoğu kurtulurken arama çalışmalarının da devam ettiği öğrenildi.