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Somali'de bombalı saldırı : Yüzlerce ölü ve yaralı var !

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bulunan Safari Otel'in girişinde bomba yüklü kamyonetle yapılan saldırıda yüzlerce insanın hayatını kaybettiği ve yüzlerce insanında yaralandığı açıklandı.

16 Ekim 2017 Pazartesi 10:26
Somali'de bombalı saldırı : Yüzlerce ölü ve yaralı var !

Somali Hükümeti'nden yapılan açıklamada başkent Mogadişu'da bulunan otel önünde gerçekleştirilen bombalı saldırı sonrasın en az  276 kişinin hayatını kaybettiğini, 300'den fazla kişinin de yaralandığını açıklandı.Yaşanan bu korkunç olay sonrası Somali Devlet Başkanı Muhammed Abdullahi Muhammed , ülkede 3 günlük yas ilan edildiğini açıkladı.

Otelin önünde gerçekleştirilen saldırı da otel çökmesiyle birlikte onlarca kişinin enkaz altında kaldığı açıkladı.Bölgede yoğun bir şekilde arama ve kurtarma çalışmaları yapılıyor.Yaşanan bu katliamın  El Kaide bağlantılı Eş Şebab'ın 2007'de başlattığı ayaklanmadan bu yana bölgede yaşanan en ölümcül saldırı olduğu belirtiliyor.

Somali Başbakanı Ali Kheyre ise yaşanan bu saldırı sonrası önümüzde ki günlerde Türkiye'ye yapması beklenen ziyaretini iptal ettiğini açıkladı. 

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