Singapur'da iki geminin çarpışması sonucu 2 kişi öldü , 3 kişiden ise haber alınamıyor !

Endonezya bandıralı bir tanker ve Dominik Cumhuriyeti'nden bir gemi Singapur açıklarından çarpıştı.

Büyük hasarın meydana geldiği kazada Dominik Cumhuriyeti gemisinin 12 kişilik mürettebatından 4'ü Çinli, biri Malezyalı olmak üzere 5'i kaybolmuştu.

7 Çinli yaralı olarak kurtarıldı. Hangi ülkeden oldukları açıklanamsa da kayıp mürettebattan 2'sinin öldüğü belirtildi.

Tanker gemisinde ise sadece hasar meydana geldi. 26 Endonezyalı'nın sağlık durumu iyi.

Helikopter destekli ekiplerin kayıpları arama kurtarma çalışması sürüyor.