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Singapur'da iki geminin çarpışması sonucu 2 kişi öldü , 3 kişiden ise haber alınamıyor !

Singapur açıklarında şok kaza .Dominik Cumhuriyeti ve Endonezya gemileri çarpıştı.Yaşanan kaza sonra 2 kişinin öldüğü , 3 kişinin ise kaybolduğu öğrenildi.

14 Eylül 2017 Perşembe 12:57
Singapur'da iki geminin çarpışması sonucu 2 kişi öldü , 3 kişiden ise haber alınamıyor !

Endonezya bandıralı bir tanker ve Dominik Cumhuriyeti'nden bir gemi Singapur açıklarından çarpıştı. 

Büyük hasarın meydana geldiği kazada Dominik Cumhuriyeti gemisinin 12 kişilik mürettebatından 4'ü Çinli, biri Malezyalı olmak üzere 5'i kaybolmuştu.

7  Çinli yaralı olarak kurtarıldı. Hangi ülkeden oldukları açıklanamsa da kayıp mürettebattan 2'sinin öldüğü belirtildi.
Tanker gemisinde ise sadece hasar meydana geldi. 26  Endonezyalı'nın sağlık durumu iyi.

Helikopter  destekli ekiplerin kayıpları arama kurtarma çalışması sürüyor.

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