Silah deposunda patlama : Çok sayıda ölü var !

Yemen'deki silah deposunda meydana gelen patlama ile ilgili açıklamalarda bulunan 6'ncı Askeri Bölge Sözcüsü Abdullah el-Eşref , Husiler ve devrik lider Ali Abdullah Salih'in kontrolündeki bölgede bulunan silah tüccarının evinde yangın çıktığını söyledi.

Yangın sırasında siilah deposunda meydana gelen patlama sonucunda 15 kişinin hayatını kaybettiği söyleyen Abdullah el-Eşref , çok sayıda da yaralı olduğunu sözlerine ekledi.Yaralıların çevredeki hastanelere götülerek gözetim altına alındığını da bildirdi.

Yangın yakınlarındaki vatandaşlardan birinin yaptığı açıklamada yangının çıktığı evde yüklü miktarda benzin depolandığını söyledi.