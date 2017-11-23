Selfie çekmek isteyen genç kız canından oldu !

İngiltere'nin başkenti Londra'da fotoğraf aşkı canından etti..Bir apartmanın ikinci katındaki pencereye çıkarak selfie çekmek isteyen Toni Kelly isimli genç kadın aşağıya düşerek zemine çakıldı.

Yeni Zelenda vatandaşı olduğu öğrenilen Toni Kelly isimli genç kadın 2.kattan pencereden aşağıya düşerek hayatını kaybetti.Ağustos ayında Londra'ya taşınan Kelly bir apartmanın 2.katında oturuyordu.Cama çıkarak kendisini çekmeye çalışan genç kadın dengesini kaybederek aşağıya düştü.

Beyninin zarar gördüğü belirlenen Kelly tüm çabalara rağmen kurtarılamadı ve hayatını kaybetti.Beyin ölümü gerçekleşen genç kadının organları Londra'da bağışlandı.