S.Arabistan'ın başkentine füze saldırısı düzenlendi !

Son dakika yabancı haber servislerinden edinilen bilgilere göre Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a füze saldırısı düzenlendiği öğrenildi.Reuters haber ajansı, başkent Riyad'da duyulan patlama sesinin ardından gökyüzüne dumanların yükseldiğini bildirdi.Reuters haber ajansı Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da patlama olduğunu duyurdu. Görgü tanıkları açıklamalarında gökyüzünü dumanların kapladığı söyledi.
İran destekli Husiler, Riyad'a yönelik balistik füze fırlattıklarını duyururken, Suudi Arabistan füzenin havada imha edildiğini aktardı.
Suudi Arabistan Kralı Selman'ın aralarında ABD Başkanı Donald Trump'ın da olduğu resmi konuklarını ağırladığı El Yamamah Sarayı füzelerin hedefiydi.
Resmi televizyon El Arabiya, füzenin herhangi bir hasara yol açmadığını izleyicilerine aktardı.