Sahte içkiden ölen kişinin cenazesinde sahte içki dağıltıldı , 12 ölü !

Dominik Cumhuriyeti'nde sahte içki 12 kişinin hayatına neden oldu .. Dominik Cumhuriyeti'nde Haiti sınırına yakın bölgede evde yapılan ve metanol içeren likörün ilk olarak geçen hafta ölümlere neden olduğunu açıkladı.

Sahte içki nedeniyle hayatını kaybeden kişinin cenazesinde ikram edilen likörün daha sonraki ölümlere yol açtığını ifade eden yetkililer, toplamda 12 kişinin öldüğünü, 21 kişinin hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Dominik Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Altagracia Guzman, emniyet birimlerinin olayı araştırdığını kaydetti.

Buarada Haiti'de şeker kamışından yaygın olarak sahte likör üretimi yapıldığı da öğrenildi.