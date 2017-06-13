Rusya Eski Başbakanı : Sığınmacı Olmayın DEAŞ'a Karşı Savaşın

Eski Rusya Başbakanı ve Ortodoks Filistin Cemiyeti Başkanı Sergey Stepaşin, Suriyeli erkeklerin sığınmacı olmak yerine ellerine silah alıp Suriye'yi DEAŞ militanlarından kurtarmaları gerektiğini söyledi.

Stepaşin, "Çocukların, yaşlıların ve kadınların sığınmacı olmalarını anlıyorum. Ancak sağlıklı erkeklerin sığınmacı olmasına anlam veremiyorum. Evlerinizi bombaladılar, haydutlar köylerinize girdi. Suriye'ye gidin ve eviniz için savaşın! Biz size sağlam Rus silahlarından vereceğiz" dedi.



"Suriyeli kardeşlerimizin bu sözleri anlamasını umuyorum" diye devam eden Stepaşin, 'Suriye'yi haydutlardan ancak Suriyelilerin kurtaracağını', başka çıkar yol olmadığını vurguladı.

