Rusya'dan YPG'ye flaş çağrı !

Rusya'dan Türkiye'yi kızdıracak hamle ! Son dakka yabancı haber servislerinin geçtiği haberler göre Rusya'nın 'Suriye'nin kuzeyindeki Kürtleri' ifadesiyle işaret ettiği PYD'yi, Rusya'ya davet ettiği öğrenildi.Önümüzdeki günlerde Rusya'da düzenlenmesi beklenen Suriye Halkları Kongresi'ne terör örgütü PYD'de davet edildi. PYD'ye danışmanlık yaptığı öğrenilen Badran Jia Kurd isimli bir kişi yaptığı açıklamalarda , "Bu konu hakkında çalışma yürütüyorum ve şu ana kadar pozitif bir duruşumuz oldu" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Suriye'de etkinlik gösteren terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD'yi Rusya'ya davet etmesine Türkiye'den nasıl bir geleceği ise merak konusu oldu.Rusya'nın terör örgütü PYD'yi Suriye Halkları Kongresi'ne çağırması Türkiye'nin büyük tepkisini çekmesi bekleniyor.