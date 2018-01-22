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Rusya'dan son dakika 'Afrin' açıklaması !

Türkiye'nin Afrin operasyonu tüm dünyanın dikkati bir kez daha bölgeye çevirdi.Son dakika Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan son dakika 'Afrin' açıklaması geldi.

22 Ocak 2018 Pazartesi 14:51
Rusya'dan son dakika 'Afrin' açıklaması !

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Türkiye'nin yürüttüğü Afrin harekâtı konusunda Türkiye ve Suriye ile iletişim halinde olduklarını söyledi.Türkiye'nin Afrin operasyonu tüm dünyanın dikkati bir kez daha bölgeye çevirdi.Son dakika Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan son dakika 'Afrin' açıklaması geldi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Sözcüsü Dimitri Peskov, Rusya'nın Suriye'nin toprak bütünlüğünün 'temel' olduğu yönündeki görüşünü sürdürdüğünü söyledi. 

Bakan Sergey Lavrov , ABD hakkında da sert açıklamalarda bulundu.Lavrov ;"ABD ya provokasyon yapıyor ya da durumu anlama eksikliği gösteriyor.ABD, Suriye'deki farklı dinamikleri ya kavrayamıyor, ya da kasıtlı olarak durumu kışkırtıcı adımlar atıyor." diye konuştu.

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