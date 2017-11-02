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Rusya'dan S-400 Füzesi Açıklaması!

Rusya'dan, Türkiye'ye yapılacak olan S-400 füze sistemlerinin sevkiyatına ilişkin flaş açıklama geldi. Kontratın değeri iki milyar doları geçecek.

02 Kasım 2017 Perşembe 11:14
Rusya'dan S-400 Füzesi Açıklaması!

Rusya’nın silah ve teknoloji şirketi Rostek’in Genel Müdürü Sergey Çemezov, Türkiye ile S-400 füze sistemlerinin sevkiyatına ilişkin kontratın değerinin iki milyar doları geçeceğini söyledi. Daha önce Rusya Devlet Başkanı’nın Askeri Teknik İşbirliği’nden sorumlu danışmanı olan Vladimir Kojin, Rusya ve Türkiye’nin S-400 kontratını imzaladıklarını ve bu kontratı hayata geçirmeye hazırlandıklarını söyledi.

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