Rusya’nın silah ve teknoloji şirketi Rostek’in Genel Müdürü Sergey Çemezov, Türkiye ile S-400 füze sistemlerinin sevkiyatına ilişkin kontratın değerinin iki milyar doları geçeceğini söyledi. Daha önce Rusya Devlet Başkanı’nın Askeri Teknik İşbirliği’nden sorumlu danışmanı olan Vladimir Kojin, Rusya ve Türkiye’nin S-400 kontratını imzaladıklarını ve bu kontratı hayata geçirmeye hazırlandıklarını söyledi.
Rusya'dan S-400 Füzesi Açıklaması!
Rusya'dan, Türkiye'ye yapılacak olan S-400 füze sistemlerinin sevkiyatına ilişkin flaş açıklama geldi. Kontratın değeri iki milyar doları geçecek.
02 Kasım 2017 Perşembe 11:14