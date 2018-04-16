Rusya'dan ABD'ye Tehdit! 'Daha Sert Bir Cevap Veririz'

Rusya, ABD'nin Suriye'de düzenlediği hava saldırısından bu yana en sert açıklamasını yaptı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rusya'nın bundan sonra Suriye'ye yönelik gerçekleştirilecek herhangi bir saldırıya karşı koyacağını ifade ederek, sert bir şekilde gözdağı verdi.

Washington yönetiminin Suriye'de yeni bir saldırı planladığını düşünmediğini söyleyen üst düzey Rus diplomat ABD'nin olası bir saldırısının oldukça kışkırtıcı olacağını öne sürdü.

Ayrıntılar geliyor...

Güncelleme Tarihi: 16 Nisan 2018, 16:12