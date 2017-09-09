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Rusya DAEŞ'i vurdu Ölenlerin arasında eski ABD askeride bulunuyor !

Rusya DAEŞ'e yönelik hava saldırı düzenledi.Saldırı sonucu 40 militanın öldürüldüğü açıklandı.Ölenlerin arasında eski ABD askeride bulunuyor.

09 Eylül 2017 Cumartesi 11:26
Rusya DAEŞ'i vurdu Ölenlerin arasında eski ABD askeride bulunuyor !

ABD, İslam ülkelerini terörle sonsuz savaşa zorlarken diğer yanda ABD ordusu terör örgütleriyle suçüstü yakalanıyor. ABD Hava Kuvvetleri en son Suriye'nin Deyrizor kentinde terör örgütü DEAŞ'ın saha komutanlarını tahliye etti. Rus haber ajansı RIA Novosti'nin, adı açıklanmayan askeri ve diplomatik bir kaynağa dayandırdığı haberine göre, ABD Hava Kuvvetlerine ait helikopterler, ağustos ayında Deyrizor kentindeki 20 civarındaki DEAŞ saha komutanını bölgeden tahliye etti. İkisi Avrupa kökenli olan DEAŞ militanlarının, ABD tarafından "başka bölgelerde" kullanılmak üzere götürüldüğü kaydedildi.

ABD'DEN CILIZ YALANLAMA

Deyrizor ve Rakka'dan DEAŞ'lı saha komutanlarının ve bazı Avrupalı paralı askerlerin Mayıs-Haziran-Temmuz aylarında da tahliye edildiği vurgulandı. ABD Savunma Bakanlığı sözcülerinden Binbaşı Adrian Rankine-Galloway tahliye iddialarını yalanlayarak "Bu iddialar tamamen yanlıştır" dedi. Galloway, konu hakkında fazla yoruma gerek olmadığını savundu.

JAVELİN FÜZELERİ BULUNDU

ABD Telafer'de de suçüstü yakalandı. Geçtiğimiz günlerde ABD uçaklarının Telafer'deki DEAŞ'a havadan indirdiği tank katili Javelin füzeleri ortaya çıktı. Geçen hafta Telafer operasyonu sırasında Irak askerleri bir grup DEAŞ teröristini ele geçirdi. Baskında ABD yapımı Javelin füzeleri bulundu. Temmuz ayında Yeni Şafak'a konuşan Rakkalı avukat Ekrem Dede, ABD'nin, Rakka'da DEAŞ elebaşılarını havayoluyla kaçırdığını, ele geçirdiği bölgeleri de PKK/YPG'ye verdiğini kaydetmişti. Dede, "Amerikan özel jetleri DEAŞ yöneticilerini almak için iniyor" ifadelerini kullanmıştı. 2014 yılında DEAŞ ile PYD teröristlerinin Kobani'deki sözde çatışmaları sırasında ABD uçakları, PYD'ye silah yardımı yaparken, arada DEAŞ mevzilerine de paraşütle silah dolu kasalar atmıştı. 

Geçen hafta Telafer operasyonu sırasında Irak askerleri bir grup DEAŞ teröristini ele geçirdi. Baskında ABD yapımı Javelin füzeleri bulundu.

DEAŞ KARARGAHI HAVAYA UÇTU

Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Deyrizor kenti yakınındaki DEAŞ komuta merkezine gerçekleştirdiği hava saldırısında, terör örgütünün 4 etkili komutanının da aralarında bulunduğu 40 militanın öldürüldüğünü duyurdu. Bakanlık, hava saldırısında örgütün sözde Deyrizor emiri Ebu Muhammed El Şimali'nin de öldürüldüğünü belirtti. Irak doğumlu Suudi Arabistan vatandaşı El Şimali'nin 2015'te Paris'te düzenlenen terör saldırılarında rol aldığı tahmin ediliyor.

ABD'DE EĞİTİM GÖRDÜ

Terör örgütünün 'savaş bakanı' Gülmurad Halimov da saldırılarda öldürüldüğü tahmin edilen bir diğer önemli isim. Tacikistan asıllı Gülmurad Halimov, daha önce Tacikistan İçişleri Bakanlığı'nın polis özel operasyonlar biriminin (OMON) komutanıydı. ABD'nin askeri eğitim üstlerinde eğitilen Halimov, 2015 yılında Tacikistan'da ortadan kaybolmuş ve daha sonra da YouTube'da DEAŞ'a katıldığını açıkladığı bir video ile ortaya çıkmıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı geçen yıl Halimov'un başına 3 milyon dolarlık ödül koymuştu.

TRUMP: DEAŞ'I OBAMA KURDU

ABD Başkanı Donald Trump, başkanlık yarışında, ABD eski Başkanı Barack Obama'ya ve Demokrat Parti'nin adayı Hillary Clinton'a yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu. Trump "Evet, kurucu odur. Obama DEAŞ'ı kurdu. Ve hilekar Hillary Clinton da örgütün yardımcı kurucusudur" ifadelerini kullanmıştı.

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