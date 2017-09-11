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Rusya'da 'yamyam cerrah' paniği yaşanıyor !

Rusyanın Aramil kasabasında bulunan kadın cesedi büyük bir paniğe neden oldu. Vücudunda kesikler olan kadın çevrede 'yamyam cerrah' paniği yaşattı.

11 Eylül 2017 Pazartesi 13:05
Rusya'da 'yamyam cerrah' paniği yaşanıyor !

Rusya’nın Aramil kasabasındaki dere kanarında bulunan bir kadın cesedi, bölgede yaşayanları korkuya sevk etti. Korkunun sebebi, kimliği henüz belirlenemeyen maktulün göğsünden bıçaklanmış veya kafasına darbe almış olması ya da ellerinin plastik poşetle sarılması değil; baldırlarının ve bir göğsünün bıçakla dikkatlice kesilmesi. Cesedin yanında bulunan ameliyat eldivenleri de bölgede ‘yamyam cerrah’ endişelerine yol açtı.

Bölgede yaşayan insanların panik içerisinde olduğunu belirten yetkililer, çocukların ve kadınların tek başlarına dışarı çıkmaktan korktuklarını söyledi.

Yöre sakinlerinden Olga, “Korkuyoruz, çünkü kasabamızın içinde bir yerlerde yamyam var. Kadının etleri kesilmiş, bu olağandışı bir durum” dedi.

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