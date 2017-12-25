Rusya'da otobüs yayaların arasında daldı ; Ölü ve yaralılar var !

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir otobüsün yayaların arasında daldığı öğrenildi.Yaşanan korkunç olay ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü , çok sayıda da yaralının olduğu öğrenildi.Moskova'da bir otobüs alt geçitte bulunan yayaların arasına daldı.

Moskova’da bir otobüs, ‘Slavyanskiy bulvar’ metro istasyonundaki yaya geçidine girdi. Olayda ilk belirlemelere göre 5 kişinin öldüğü ve 15 kişinin yaralandığı belirtildi.

Olayın metronun en kalabalık noktalarından birinde gerçekleştiği ve bölgede çok sayıda insan olduğu da belirtildi.

Meydana gelen olayın kaza mı yoksa terör saldırısı mı olduğu araştırılıyor.