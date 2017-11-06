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Rusya'da hayvanat bahçesinde kaplan dehşeti !

Rusya'da bulunan bir hayvanat bahçesinde korku dolu anlar yaşandı.Kaplan'ın bulunduğu kafesin kapısı açık unutuldu.Durum fark edildiğinde ise olanlar olmuştu.Hayvanat bahçesinde korku dolu anlar yaşandı.

06 Kasım 2017 Pazartesi 10:37
Rusya'da hayvanat bahçesinde kaplan dehşeti !

Hayvanat bahçesine giden misafirler neye uğradıklarını şaşırdı.Rusya'da bulunan bir hayvanat bahçesinde kaplan dehşeti yaşandı.Kaplanın bulunduğu kafesin kapısı açık unutuldu.Hayvanat bahçesinde güzel vakit geçirmeye gidenler ise korku filmlerini araymayacak bir sahneye tanıklık etti.

İddia edilen bilgilere göre kaplan bulunduğu kafesin kapısı açık unutulduğu öğrenildi.İçinde bulunduğu kafesten dışarı çıkan kaplan, o sırada oradan geçen ve diğer hayvanlara yemek dağıtan kadına saldırdı.

Bu korku dolu anları gören ziyaretçiler kaplanı kadının yanından uzaklaştırmak için ellerine ne geçtiyse kaplana fırlattı.Durumu farkenden diğer görevlilerin olaya müdahale etmesi sonucu kaplan kadından uzaklaştırıldı.Uyuşturucu iğle ile vurulan kaplan zavallı kadını bıraktı.Apar topar hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Yaşanan ihmalkarlık sonrasında soruşturma başlatıldığı öğrenidi.

Son Güncelleme: 06.11.2017 11:25
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