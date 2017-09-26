Rusya'da büyük skandal ... 18 yıldır insan eti yedikleri ortaya çıktı !

Rusya'da kayıp bir cep telefonunda insan organlarıyla çekilen selfielerin bulunması üzerine Rusya polisi araştırmalara başladı. Krasnodar kentinde bulunan cep telefonunun Dimitri (35) ve Natalia (42) Bakshaev'e ait olduğu ortaya çıktı. Rus polisi 12 Eylül'de çiftin evine baskın yaptı.

Evdeki buzlukta 8 insan parçası bulunurken Dimitri Bakshaev, soruşturma sırasında suçunu itiraf etti. İlk kez 1999 yılında insan yemeye başladığını söyleyen Bakshaev, emşire eşi Natalia’yla birlikte 18 yıldır insan yediklerini söyledi. Bakshaev, şimdiye kadar en az 30 kişiyi yediklerini ifade etti.

Polisin yaptığı baskında kavanozların içerisinde turşu haline getirilmiş insan eti bulundu. Yapılan incelemelerde evdeki ceset paraçalarından alınan örneklerin 19 farklı kişiye ait olduğu bildirildi.