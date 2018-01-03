Rus helikopteri Suriye'de düştü ! Ölüler var ..

Rusya Savunma Bakanlığı konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada Hama Hava Üssü'ne 15 kilometre uzaklıkta teknik arıza sonucu düşen helikopterdeki 2 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.Son dakika yabancı haber servislerinden edinilen bilgilere göre , Mi-24 model bir helikopterin teknik arıza nedeniyle Hama yakınlarında düştüğü öğrenildi.Rusya Savunma Bakanlığı, Mi-24 model bir helikopterin teknik arıza nedeniyle Hama yakınlarında düştüğünü açıkladı.

Helikopterin bir saldırı nedeniyle düştüğüne yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığına işaret edilen açıklamada, helikopterin düştüğü bölgede önemli bir hasar oluşmadığı aktarıldı.