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Rus helikopteri Suriye'de düştü ! Ölüler var ..

Son dakika yabancı haber servislerinden edinilen bilgilere göre , Mi-24 model bir helikopterin teknik arıza nedeniyle Hama yakınlarında düştüğü öğrenildi.Rusya Savunma Bakanlığı, Mi-24 model bir helikopterin teknik arıza nedeniyle Hama yakınlarında düştüğünü açıkladı.

03 Ocak 2018 Çarşamba 15:46
Rus helikopteri Suriye'de düştü ! Ölüler var ..

Rusya Savunma Bakanlığı konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada Hama Hava Üssü'ne 15 kilometre uzaklıkta teknik arıza sonucu düşen helikopterdeki 2 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.Son dakika yabancı haber servislerinden edinilen bilgilere göre , Mi-24 model bir helikopterin teknik arıza nedeniyle Hama yakınlarında düştüğü öğrenildi.Rusya Savunma Bakanlığı, Mi-24 model bir helikopterin teknik arıza nedeniyle Hama yakınlarında düştüğünü açıkladı.

Helikopterin bir saldırı nedeniyle düştüğüne yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığına işaret edilen açıklamada, helikopterin düştüğü bölgede önemli bir hasar oluşmadığı aktarıldı.

Son Güncelleme: 03.01.2018 17:10
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