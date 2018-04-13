Rus Bakan: 'Libya Tarzı Maceraya Girilmesin'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, “Allah göstermesin. Avrupa’nın yeni bir Libya veya Irak macerasına hiç mi hiç ihtiyacı yoktur” açıklamasını yaptı.

New York’ta bu akşam Moskova’nın talebi üzerine toplanacak BMGK oturum öncesinde açıklamalarını yapın Lavrov, “Suriye’ye yönelik Libya veya Irak tarzı bir müdahaleyi Allah göstermesin. Umarım böyle bir maceraya kimse kalkışmaz. En ufak kıvılcım bile Avrupa’nın yeniden görülmedik mülteci akımına maruz kalmasına yol açabilir. Böyle bir gelişmeyi ne Rusya ne de Avrupa ülkeleri istemez. Sadece okyanus ötesi devlet böyle senaryoyu savunabilir. Avrupa kıtasını darmadağın ederek kendi jeopolitik çıkarlarını sürdürmeyi amaçladıkları besbelli ortada” dedi.



İLGİNÇ SURİYE İDDİASI

7 ABD keşif uçağının Doğu Akdeniz'de Hmeymim ve Tartus üslerinin bulunduğu Suriye kıyıları yakınında keşif görevi gerçekleştirdiği öne sürüldü. Sputnik'in aktardığına göre, Washington yönetiminin Suriye'ye füze saldırısı düzenleme tehditlerini sıklaştırdığı dönemde ABD Donanması'na ait uçakların, Doğu Akdeniz'de keşif görevlerini yerine getirdiği iddia edildi.

Dünya çapında askeri uçuşları görüntüleyen Mil Radar'ın Twitter hesabından paylaştığı verilere göre, ABD'ye ait 7 keşif uçağı ABD Donanması'na ait Hmeymim ve Tartus üslerinin bulunduğu bölgeye yakın mesafede uçuş gerçekleştirdi.

Keşif görevinde yer alan uçakların 6 P-8A Poseidon tipi anti-denizaltı casus uçakları ile 1 EP-3 Aries II uçağı olduğu iddia edildi. Rusya ve ABD'den ise konu hakkında resmi açıklama yapılmadı.

Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2018, 14:27